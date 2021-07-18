資深媒體人羅友志在臉書分享一張對比照︰上圖為陳政聞微解封首日在villa聚會照；下圖則是外送員躲在樹下吃飯的情況。讓他看了不禁大嘆，「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。(翻攝自「比特王」粉專)

7月13日起微解封，屏東餐飲仍禁止內用，只能外帶，但卻傳出行政院南部辦公室執行長陳政聞等人在屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」一起吃火鍋、喝酒，有群聚行為。中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天(18日)在記者會中對此表示，屏東餐廳還是維持不內用，但住民宿並沒說不行，地方政府需調查清楚，有違規事實才能接下去討論。針對牡丹灣群聚風波，資深媒體人羅友志大嘆「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

羅友志18日在臉書分享臉書粉專「比特王」一張對比照︰上圖為陳政聞微解封首日在villa聚會照；下圖則是外送員躲在樹下吃飯的情況。羅友志看了不禁大嘆「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

「比特王」粉專也在臉書貼文圖表示，微解封才剛開始，就傳出特權事件。屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」13日傳出有群聚行為，不是那種路邊一群人聊天喔，而是18個人一起吃火鍋喝酒，有人認出18個人當中有一位是行政院南部辦公室執行長陳政聞。他們被檢舉之後，14日就馬上取消行程，本來還有烤肉呢，哇！黨證真的很好用。從三級警戒以來，很多民眾因為脫下口罩喝水、吃飯，被檢舉開單，甚至還有民眾因為脫下口罩吐痰，也被開單，而他們只是因為有生理需求，短暫脫下口罩就戴上。

網友表示，「不會有事的，這就是當今政府顏色對，沒事，可憐的老百姓夫妻在車上喝個水，罰3萬也是微解封時，我們怎麼服。」、「這貼圖很寶貴，選舉有材料了，高官和庶民命運真的不一樣！」、「這不是在自助餐吃滷肉飯，看看這規格，這就是民進黨的官，讓我們繼續看下去。」、「對比這個外送的老兄，怎麼突然覺得難過了，唉。」

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