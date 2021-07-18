葉瑋庭（右）和老公Russell滿心期待寶寶出生。（沐比攝影提供）

葉瑋庭預計26日產下頭胎「鷹寶寶」，日前順利接種莫德納疫苗，但她開設美語學校的老公Russell是外籍人士，擔心無法注射疫苗成為防疫破口；記者18日去電關心，Russell開心表示台北市教育局近日已主動聯繫，將針對第一線老師包含外籍教師造冊接種，他慶幸地跟加拿大的家人報平安：「我在台灣很安全。」

葉瑋庭加拿大籍老公Russell，在台開設的兒童美語學校，5月中因疫情嚴竣而停課，2個多月來改採線上教學，眼看近日疫情趨緩有望解封，他正擔心外籍老師健康問題時，意外接到台北市教育局的電話，要求學校造冊名單準備施打疫苗，Russell開心表示，全世界都是第一次面對病毒攻擊，在沒有經驗的情況下，台灣人民的自律，讓他見識到在其他國家不曾看過的，而且在台灣生活的外國人，並沒有被醫療邊緣化，令人感動。

順利解決教師們接種疫苗問題後，Russell接下來將專心迎接寶寶出生，問起葉瑋庭懷孕期間有無特殊要求？Russell笑回：「她懷孕前還比較難搞，她是個平靜又冷靜的孕婦。」葉瑋庭經常半夜被肚裡的女兒踹，導致她腰痠背痛、睡不安穩，Russell特別感謝老婆：「孕婦真的很辛苦，我幫她剪指甲、洗澡、按摩都是小事情，照顧她不是什麼難題。」

Russell也分享即將當爸的心情：「期待興奮又害怕，因為我年紀也不小了，等很久才等來自己的小孩，已經開始在想像要每晚唸故事書給孩子聽，可以一起做很多事情，買書、買玩具都好，第一次有這種感覺，非常開心。」