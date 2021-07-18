國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布微解封、適度鬆綁，陽明山天籟渡假酒店配合政府防疫政策，衝刺疫苗覆蓋率，提倡安心旅遊，推出「天天籟在一起，打疫苗享優惠」住房專案，憑疫苗接種紀錄卡入住，除了享有超優惠房價外，加碼贈送每房$500元餐飲抵用券等禮遇。

天籟渡假酒店總經理崔宏光表示，疫情改變了民眾原有的旅遊習慣，旅客們選擇到空曠的大自然從事休閒活動，更勝於都會旅遊觀光型態。旅遊方式的改變，選擇跟家人或是好朋友，找一個大自然生態景觀的渡假酒店，不再去熱鬧景點走馬看花，如此的旅遊行程安排，既能將行程之移動降到最低，更可以體驗到身心靈與大自然共融，轉換心情，或許也是微解封後安心旅遊的新型態。

崔宏光說，因應政府呼籲民眾踴躍登記疫苗施打，期盼到7月底疫苗覆蓋率達25％，「同島一命，團結防疫守護台灣」，天籟飯店推出優惠住房專案。為加強防疫措施，陽明山天籟渡假酒店，每天進行全館定時之各公共區域清潔及消毒，堅守防疫措施；包含實聯制、量體溫、噴酒精、人流管制、戴口罩、維持社交距離的空間；陽明山天籟渡假酒店以自然遼闊的美景、舒適放鬆的休憩空間；滿足旅客身心靈對大自然的渴求。