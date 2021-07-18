指揮中心統計，截至今天下午5時，全台逾862萬人完成疫苗意願登記，自11 日起至今，原僅願打莫德納疫苗者這一週內逾119萬人改選AZ疫苗，現在只剩下4成6的民眾堅持打莫德納疫苗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台意願登記實施對象13日起再擴大，第三輪疫苗接種意願登記已開放所有18歲以上一般民眾，全國已有862萬4621人完成意願登記，第三輪意願登記延到明天中午12時收單，20日至22日開放有勾選AZ疫苗者預約。

截至今天下午5時，僅勾選登記AZ疫苗的人數是35萬9307人，占總登記人數4.16%，同時登記願意接種AZ疫苗及莫德納疫苗的人數為427萬4930人，占總登記人數49.57%。堅持只想打莫德納疫苗的民眾為399萬384人，占總登記人數46.27%。

第三輪意願登記延長至7月19日中午12時進行結算，7月20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾預約接種。本輪可接種疫苗為AZ疫苗，如民眾錯過預約時段，可於當天告知現場人員，另擇同天其他時段接種；如無法於預約當天接種，須等候下一輪簡訊通知，再至系統重新預約接種。

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平台會按照疫苗分配情形、參照民眾登記意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。

AZ疫苗突然翻紅，媒體人趙少康昨天指出，有醫師鼓勵第1劑打AZ疫苗，因為若未來開放混打後，第2劑可以打AZ疫苗、BNT疫苗、莫德納疫苗或國產疫苗。但他認為，抱持類似想法的人恐怕無法如願，第2劑可能只有AZ疫苗或國產疫苗可打。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中被問及此事，他表示，大家對混打期待很深，指揮中心也抱持正面看法，且維持原有態度，混打策略一定是在確保效果、安全才會開放，最終由專家小組做方向性決定，目前仍在資料搜集階段。