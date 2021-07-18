搶攻中秋送禮商機，日勝生加賀屋今年推出「月舞繽紛．中秋禮盒」，包含６種口味的月餅和玉露茶，每盒售1280元，8/22前預購享早鳥85折優惠，另外，購買10盒以上即享88折，買愈多愈優惠。

日本文化承襲中國賞月習俗，在農曆8月15日舉辦「十五夜之宴」，除了感念大自然賜予五穀豐收的恩惠，同時利用這個節日好好與家人團聚，在微風徐徐的夜晚一邊話家常，一邊欣賞皎潔月色，當然，不能缺少的是帶上美味月餅點綴一年一度的美好中秋夜晚。強調傳遞日本文化的日勝生加賀屋「月舞繽紛．中秋禮盒」，融合日本文化元素及日勝生加賀屋特色，以輕開日式帳子窗為設計發想，製造剪影層次感，盒面像一幅栩栩如生的畫，有皎潔月色、淡金色黃昏、層巒疊翠、青綠色北投溪及嬉戲的玉兔，運用經典日本金澤加賀友禪色彩，映照五彩光芒，呈現活潑、大地繽紛多彩的氛圍，最後再以燙金營造閃閃發光的效果，為大地穿上金色衣裳，讓收到禮盒的人都能感受獨特匠心、會心一笑。

「月舞繽紛中秋禮盒」標榜兼具美味與儀式感，不同於中國傳統月餅皮用小麥粉製作，而是使用源自日本的桃山餅皮，以白豆沙和蛋黃調配而成，帶有和菓子細膩的口感。製作過程精心控制時間、溫度、餡料比例，使餅皮呈現金黃色澤，共有6種不同口味，包含橙黃甘露、柚見美好、白玉焙茶、黑芝麻糬、紫薯果仁、金秋奶黃，一家人分享的時刻，每人都能從中找到喜歡的口味。

喜歡特殊、比較重口味可參考以下３種：「橙黃甘露」芒果和柚子、葡萄柚味道酸甜交織在舌尖綻放，迷戀楊枝甘露的您千萬別錯過；「黑芝麻糬」香濃黑芝麻和白豆沙搭配，融入Q彈麻糬，一口咬下養生健康又不失口感；「金秋奶黃」鹹蛋黃經反覆工序調製出閃亮的奶黃餡，歡迎嚐嚐經典鹹甜風味。

而喜歡清新淡雅風味的貴賓歡迎試試：「柚見美好」加入柚子顆粒提味，散發清新宜人的柚香味，柚香與奶香糅合出清爽不膩口的美好享受；「白玉焙茶」中麻糬與日式焙茶的淡雅清香相互搭配，Q彈口感和茶香相融出和諧又美妙的餘韻；「紫薯果仁」嚴製紫薯內餡口感豐潤不甜膩，混拌夏威夷豆，入口時感受純粹的香甜美味。