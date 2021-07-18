疫情三級警戒實施以來，國內確診數字首度降到個位數，再加上微解封，民眾出遊有飲食的需求，因此中央疫情指揮中心宣布，戶外通風良好處、並保持社交距離，可以飲食，包括跟朋友戶外野餐，而同一車上若全部是同住家人，也可以脫下口罩飲食。針對「只要是家人，就可以在車上脫下口罩飲食」這項規定，作家苦苓傻眼表示，這是什麼碗糕規定？車上是不是隨時要放戶口名簿備查？

苦苓18日在臉書貼文表示，「只要是家人，就可以在車上脫下口罩飲食」，這又是什麼碗糕規定？那他車上是不是隨時要放戶口名簿？不然警察又要來拍照抓人！請問影印本可以嗎？他還無奈說：「拍謝，我們家有兩輛車耶。」

網友紛紛表示，「防疫所制定的爛規定，應該是在昏頭的時候拍案，他們因為疫情已經失眠二個多月，思緒亂了，人民不要太認真。」、「那個有才想的！？難怪造成民怨四起，民怨炸鍋。」、「已經亂無章法了，海水退了就知道誰沒穿褲子了，台灣人真悲哀。」

也有網友認為，「看似矯枉過正，但會有破口不就都是個人因素？」、「這就是自主管理的意思，也就是在車上吃東西，檢舉魔人可以跳過了。」、「新政策，真的不需要過度解讀了，也還沒有人遇過被罰。」、「不需要雞蛋裡挑骨頭。」、「只能靠自律。原則在車內屬極密閉空間下互相傳染進而轉成社區傳播，是極可能的事。」