印度正面臨夏季隨之而來的季風雨，加上全球氣候異常的強化，傾瀉在孟買的暴雨造成多處地區同時發生土石流，目前至少有20人喪生。

半島電視(Aljazeera)報導，孟買是印度最大港口兼第一大城，包括市中心及其周邊區人口總數突破 2300萬。面臨阿拉伯海的孟買從周末以來，一直受到季風降雨的襲擊，氣象部門表示，部分地區累積雨量超過200公釐，並且未來兩天仍有大雨或強雷陣雨。

受暴雨影響，孟買地漥平地發生淹水。(圖/美聯社)

持續的降雨造成郊區山丘的土石滑動，土石流衝入城區。國家災難響應部隊（NDRF）週日表示，至少有 14 人在沿海馬胡爾地區(Mahul area)喪生，救援人員正在繼續搜索瓦礫。馬胡爾是人口稠密，但居住條件很差的貧民區。

與此同時，孟買東北部的維赫羅利( Vikhroli)也有房屋倒塌，造成至少 6 人死亡。官員告訴媒體，孟買地區已發生 11 起房屋或牆壁倒塌事件。

週日，印度總理莫迪在推特上表示，他「對這場暴雨造成的生命損失感到非常悲慟，，同時承諾將為遇難者家屬提供經濟補償。」

不幸的是，季節性降雨期間，在孟買發生的此類建築物倒塌事故很常見，特別是在貧民區，當地房屋建造品質普遍不良，每一次的房屋倒塌也都會造成重大死傷。比如今年6 月，孟買馬拉德郊區(Malad)就發生建築物倒塌，造成 12 人死亡的事故；而去年9 月，孟買附近的皮文迪( Bhiwandi) 一座三層公寓樓倒塌，造成 39 人死亡。