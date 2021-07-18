台北晶華酒店美食外賣再推新品，「晶華美食到你家Take Regent Home」本週選定日本鳥取縣的松葉蟹、以及油花豐美的鮭魚為主角，於明(7/19)日下午3點至21日下午3點推出「究極蟹鮭雙盛合」限時快閃，共計有「鳥取松葉蟹散壽司」以及「鮭魚三重奏散壽司」兩款選項，原價每份1480元、自取優惠價為980元，一次購買上述兩項的原價2960元、自取優惠價為1860元，等同於66折的優惠，取餐日為7月20日至8月1日。

「究極蟹鮭雙盛合」的內容包括兩款鮮甜爽口的「 散壽司」。「散壽司」源自於勤儉持家的日本漁民，他們在製作握壽司時，總會留下一些多餘的邊角魚肉，為了不浪費食材、漁民們便在醋飯上鋪滿這些漁獲，再加上醃黃瓜、蛋絲、海苔、蔬菜等多種製作壽司會使用的食材，成就這色彩豐富也營養均衡的美食，流傳至今不但大受歡迎、更解決了浪費碎魚肉的問題，成為日本代表性的壽司選項。

台北晶華酒「究極蟹鮭雙盛合」是由館內柏麗廳自助餐廳主廚張明志操刀規劃設計，包括以日本鳥取縣空運來台的松葉蟹搭配十餘款漁獲而成的「鳥取松葉蟹散壽司」，以及匯集北海道鮭魚卵、炙燒鮭魚以及鮭魚生魚片而成的「鮭魚三重奏散壽司」，前者在香Q壽司米飯上面，依序鋪上油脂豐腴的新鮮鮭魚、鮪魚、鯛魚和旗魚，口感爽Q的章魚，鮮甜的干貝等漁獲，重頭戲是於醋飯中央鋪滿日本鳥取縣的松葉蟹肉，層層交疊的豐富美味在味蕾中展露出無盡的迷人滋味，賞心悅目的外型更是讓人目不轉睛。

「鮭魚三重奏散壽司」的焦點則全部放在鮭魚身上，使用生切、炙燒，以及柚子醬油醃漬的鮭魚卵，讓喜愛鮭魚的饕客們一次品嘗到三種不同的美味風情，散壽司中也搭配了北海道干貝以及海膽提升豐富性，再綴上紫蘇葉、櫻桃蘿蔔、蛋絲、金桔，宛如珠寶盒的豪華外型，除了吸睛外，鹹香的新鮮海味與醋飯也在味蕾中迸出極致的華麗風情。上述餐點每份原價1480元、自取特惠為980元。雙盛合則是上述兩款各一份，原價2960元的組合、自取特惠只要1860元，相當於66折。

為方便消費者取餐，台北晶華酒店在飯店側門、中山北路二段39巷開設了「免下車安心取餐區」。如消費者希望外送到家，晶華也有專門的外送團隊，提供「美食到府」服務，滿額2000元、三公里內可免費送到指定地點。各項便利服務都是期望全民在家防疫、也能享用晶華的五星廚藝。