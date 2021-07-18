中央流行疫情指揮中心至今尚未鬆口開放混打，疫苗是否能混打引發國內熱議，。而前衛生署長楊志良，是聯亞生技新冠肺炎疫苗二期臨床計畫的最後一名收案者，但近日卻傳出，楊志良已搶先進行國產聯亞與AZ疫苗混打。對此，楊志良今天表示，自己體內沒有抗體，又是高風險高齡者，所以才去接種AZ，他也反嗆聯亞，至今仍沒告訴他是實驗或對照組。

楊志良今(18日)在臉書發文表示，因他希望能對國產疫苗盡一份心力，在老友張峰義邀請下，參加聯亞人體實驗。4月15日施打第一劑，5月9日施打第二劑，6月7日抽血檢驗，體內抗體(ANA)僅有40，亦即為陰性（160以上為陽性，才有臨床意義）。

楊志良也說，當時尚未公布二期實驗結果，總之體內沒有抗體是事實，楊志良指出，當時疫情嚴峻，自己又是高風險的高齡者，所以在收到可以施打公費疫苗的通知後，便於6月23日接受AZ疫苗注射。

他說明，實驗期中，受試者要將身體供作實驗，還要多次接受注射及抽血檢驗，關心結果是自然的，也是受試者的權利，而實驗單位在檢驗結果出來後，讓受試者知道，更是他們的義務。聯亞6月27日即已公布二期實驗結果，但經我多次詢問，至今仍未收到任何通知，明確告知我是實驗組還是對照組，顯然有違基本的實驗倫理。

對於有媒體報導，他是聯亞實驗組，又打AZ，所以是違規「混打」，他澄清，此說法並非事實。外界也有人批評他破壞國產疫苗二期實驗，楊志良直言，此說法更是無的放矢，「打AZ之前，我已確定體內沒有抗體，之後也沒有再收到聯亞抽血檢驗通知，對聯亞數據沒有任何影響，何來破壞之說？」。