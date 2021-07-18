微解封首個周末 新店青潭堰1男子溺水 緊急救援中

微解封後首個周日，61歲林姓女子與62歲謝姓男子今（18日）相約前往新北市新店區新烏路1段旁青潭堰游泳，豈料下午6時許謝男卻在水面中呼叫，林女緊急報案求救，警、消出動橡皮艇前往救援，7時許將謝男救起已無生命跡象，送往新店耕莘醫院急救，經搶救仍於晚間宣告不治。

消防局於下午6時許獲報，立即派遣新店、直潭等消防分隊及新店警分局共15人前往救援，消防局同時出動橡皮艇在水上救援，歷經1個多小時將謝男救起，謝男救起時已無生命跡象，送往新店耕莘醫院急救，不幸仍於搶救後宣告不治。