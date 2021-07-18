金玟廷對池晟主動獻吻。（friDay影音提供）

44歲韓國男星池晟再透過新劇《惡魔法官》散發「不老男神」魅力！最新播出的第5集中，他飾演的姜耀漢夢到已過世的哥哥作為開場，池晟不僅詮釋得令人動容，更大方露出上半身結實肌肉，整段畫面牢牢吸引了觀眾目光，在網路上引起不小的騷動，也讓該集在首都圈最高收視率來到8%。

池晟先前受訪時曾透露，平常就有在維持身材，同步進行控制飲食和運動，也會找武術教練一起進行動作訓練。38歲才當爸的池晟說，發現自己當上父親後就會開始思考20年後的事情，希望等女兒長大結婚時，自己還能健康地牽著女兒進禮堂，努力展現出「爸爸很健康」的樣子給寶貝的兒子女兒看，平日全家人也會一起運動，並開心於自己的努力也帶給孩子開朗的氣氛。

而由女主角金玟廷飾演的社會責任財團理事「鄭善雅」則是繼上週露出邪惡面目之後，本週再和司法部部長聯手設下陷阱對付姜耀漢，沒想到姜耀漢再度以奇招化解，不過讓人捉摸不定的鄭善雅竟然派人打昏且綁架了姜耀漢，等姜清醒後竟嫵媚地對著他講了句「嗨，少爺」，之後更主動獻吻，讓劇迷看到後急喊：「甫英（池晟戲外老婆）姐姐不要看！」究竟美人計是否真能得逞，後續發展值得期待。

隨著收視節節飆升，劇組日前公開了編劇文裕皙為本劇選角的幕後趣事。編劇談到與池晟在此之前是舊識，上一部作品《漢摩拉比小姐》時原想找池晟尋求建議，結果卻被反問下一部作品會拍什麼，並透露《漢》劇的法官非常善良，因此未來打算塑造一個像「黑暗騎士」般，能以惡治惡的法官，沒想到池晟光是聽到這個構想就立即兩眼發光地說：「哥，跟我一起拍這齣吧」，也因此埋下了此次合作的種子。

珍榮則是當初和編劇對談時，明明已看過上百遍卻假裝沒看過劇本，並說：「反正您也又不會讓我演的不是嘛」，展現出反抗的眼神與毫無畏懼的模樣，讓編劇瞬間就聯想到想找他演的「金佳溫」一角，發覺他已經直接化身成那個角色了，也就此決定了由他來接演。

而文裕皙在成為編劇之前曾經當過真正的法官，因此將很多現實法庭中的細節帶到了劇中，他還透露在法官職涯中參與過大型慘案，當時他就覺得如果自己是主審法官的話一定要把所有被害人的名字都唸出來，所以這次在首集中就把這個想法加了進去，算是另類的彌補了過往的遺憾。該劇每周日、一上午於friDay影音更新。