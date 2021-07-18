針對外界質疑指揮中心遲不公布疫苗採買價格，衛福部長陳時中表示，到現在都還在講疫苗價格的，他覺得有點居心叵測，並指若再講下去就可能破壞合約，影響合約有效性與進貨時程。前民進黨立委郭正亮直言，陳時中是心裡有鬼，他更痛批陳時中，「沒看過這樣的部長，你真大」。

郭正亮18日在政論節目《新聞大白話》中表示，連主計處都公開講，疫苗採購不是機密採購，陳時中說居心叵測，「我就說你心裡有鬼、心理有黑箱」，如果是疫苗公司要求保密，那BNT怎麼沒有抗議，「真奇怪，你在講給誰聽啊？」

郭正亮直言，AZ疫苗的採購價格要不要公布一下？並指莫德納疫苗採購價格，歐洲也是公開，當地民眾也沒罵政府，莫德納買了多少錢？老是在那邊講保密，笑死人了，難道是AZ、莫德納叫你不要公布？「那請問我手上這些數字哪來的？這些數字都是外國機構的研究報告，他們在比較疫苗採購的狀況，那人家怎麼會有資料呢？只有你說資料都拿不到到」。

郭正亮指出，全世界只有台灣這樣講話，說別人居心叵測，所以不能公開，台灣就是唯一心裡有鬼的政府，且連立院黨團調閱委員會也心裡有鬼，為何這麼配合行政院和衛福部？全世界疫苗價格都是公開的，只有台灣沒有公開。

郭正亮透露，疫苗是國安會議和陳時中才知道的，所以行政院長蘇貞昌常常狀況外，那天立委高虹安問他的時候，他是真的不知道，疫苗到底買到多少，都是人家給他資料，他只能照念，而他會拿到這種數字，衛福部要負責，一定是衛福部提供的資料。

郭正亮認為，阿中部長不能這樣回應人家的質疑，對在野黨立委和記者的質疑，說都是居心叵測，「我還沒看過這樣的部長，你真大，你有夠大」，全世界疫苗不能公開價格，說公開價格會導致破壞進貨進度的，只有台灣。