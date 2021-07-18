花蓮晚間1分鐘內2淺層地震 規模4.2 最大震度花蓮4級 19:362021/07/18 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮晚間又震，19：25規模4.2地震，最大震度花蓮4級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮晚間19:26又發生規模3.4小區域有感地震。(圖/氣象局) (19:59更新)花蓮晚間又震，台灣地區今天晚間19:25發生規模4.2的地震，震央在花蓮縣近海，地震深度5公里，各地最大震度：花蓮4級、南投2級、宜蘭1級。緊接著19:26又發生規模3.4小區域有感地震，震央在花蓮縣新城鄉，地震深度8.8公里，花蓮縣花蓮市最大震度2級。 烟花恐變「非常非常大」強颱 氣象專家示警：周二是關鍵 #地震 #花蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凌晨03時22分 花蓮地震規模3.3 最大震度花蓮縣3級 04:032021/07/17 生活 花蓮今晨連4震 03：59規模3.9地震 最大震度3級 04:322021/07/17 生活 花蓮1小時15震 恐有規模5餘震 04:102021/07/17 地方新聞 地牛連翻身 花蓮整備防災空間 04:102021/07/18 焦點要聞 微解封後第一個周末假期 國五、蘇花改未見爆量出遊車潮 11:082021/07/17 生活 占星預測7／19～7／25運勢 2星座超級幸運 06:302021/07/18 運勢 騙女性侵後丟500元製造假象 惡狼唾液留雙峰成鐵證 09:302021/07/18 社會 地牛頻翻身！花縣府整備173收容所 德興運動場規畫防災空間 12:232021/07/17 寶島 台日友好＋東奧效應 東京置產只差解封臨門一腳 09:002021/07/18 房產達人 大陸連續3個月減持美債 仍為美債第2大海外持有者 11:172021/07/18 兩岸 花蓮啟動疫苗清零計畫 衛生局喊話：打在身上的都是好疫苗 17:202021/07/18 生活 烟花颱風周五恐撲台 最快周二變中颱 警戒範圍曝 21:592021/07/18 生活 還剩2萬劑 花蓮啟動疫苗清零 04:102021/07/18 地方新聞 生活熱門新聞 烟花恐變強颱 氣象專家示警：周二是關鍵 - 生活 桃園新增3確診 足跡包括QK摩鐵龜山館、統領廣場 - 生活 國外認為最好的疫苗是？他揭數據：莫德納可能輸AZ - 生活 烟花颱風周五恐撲台 最快周二變中颱 警戒範圍曝 - 生活 他曝年輕人打AZ超慘經歷 高燒到40度 還有一恐怖症狀 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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