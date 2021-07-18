花蓮晚間19:26又發生規模3.4小區域有感地震。(圖/氣象局)

(19:59更新)花蓮晚間又震，台灣地區今天晚間19:25發生規模4.2的地震，震央在花蓮縣近海，地震深度5公里，各地最大震度：花蓮4級、南投2級、宜蘭1級。緊接著19:26又發生規模3.4小區域有感地震，震央在花蓮縣新城鄉，地震深度8.8公里，花蓮縣花蓮市最大震度2級。