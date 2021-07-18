日本全國有無數拉麵店，當中也有眾家連鎖店，不論走到哪裡，都能吃到最想吃到的拉麵。在問卷專門網站「goo ranking」的調查下，網媒「tripeditor.com」發表「最佳拉麵連鎖店排行」前五名結果。

獲得第4名的有兩家，分別是幸樂苑及一風堂，兩間獲得同分。

第4名：幸樂苑

外觀樸實，內容豐富，在大路邊可常看到，也常看到很多精壯的運送司機大叔來店。

第4名：一風堂

主分兩味風格不同，店面舒適，讓人有來到高級餐廳的感覺，一風堂是台灣人最愛之一，一黑一紅的概念，就看客倌您意見了。

第3名：Sugakiya

來自名古屋，叉子與湯匙結合而一是一大亮點。

第2名 天下一品

1971年從路邊攤作起，當地人皆簡稱「天一」。「こってり」（特濃郁）「あっさり」（清爽）2種當頭為主角，現在從北海道一直到沖縄、甚至夏威夷都有開店，全世界共超過230間店、不愧獲得「天一」美名。

獲得第一名美譽的是：一蘭拉麵

自從在台灣展開多間分店後，一蘭已是算是愛麵族的好朋友，標榜年終無休、看不到店員表情等特殊規定，喝完湯碗最後一滴時再爆彩蛋，一蘭依然是許多饕客最愛。