王彩樺逗得來賓趙傳笑哈哈。 （華視提供）

王彩樺演短劇穿白襯衫秀好身材。（華視提供）

沈文程、王彩樺、黃鐙輝主持的華視周日綜藝節目《黃金年代》微解封後首次錄影，防疫措施也不馬虎，除了面罩、防護隔板外，來賓與工作人員皆須於錄影前取得快篩或是PCR檢測證明，確保主持人、來賓與工作人員的健康安全，王彩樺分享：「希望疫情趕快退散，趕快錄影，因為《黃金年代》帶給很多觀眾開心療癒的時光，所以很期待跟觀眾再見面。」

王彩樺也補充說：「雖然兩個月沒錄影，但默契反而更好，因為三人彼此就像是家人一樣，沈文程或是黃鐙輝只要使一個眼神，我就可以知道他們要幹嘛，所以完全不擔心復工錄影會有要適應的地方。」而微解封後首次錄影，更是邀請了趙傳、許富凱與李子森三位來賓，一同炒熱節目氣氛。

節目開始，趙傳、許富凱與李子森便合唱《內山姑娘要出嫁》，三人默契十足，瞬間引爆熱鬧氛圍，王彩樺好奇地問：「這次來賓的組合很特別，是有什麼特殊的連結嗎？」許富凱回說：「我們有歌的連結。」趙傳也回應說：「早在富凱還在參加歌唱比賽時期的時候，我就很幾次在節目中看到他了，對他的歌藝很有印象。」後來李子森也說：「一開始參加歌唱比賽海選時，我就選了趙傳大哥的《我是隻小小鳥》參賽。」足見三人深厚的淵源。

隨後趙傳馬上帶來成名曲《我是隻小小鳥》，令眾人直呼經典，節目中李子森嘗試挑戰這首經典好歌，表演完畢，趙傳稱讚無論是高音音準或是感情傳達都十分到位，後來黃鐙輝也自告奮勇想挑戰，沒想到最後高音部分卻大破音，馬上變成墜「雞」事故，笑壞眾人。最後國寶叔叔趙傳也帶來《愛要怎麼說出口》、《人生大夢》等動人名曲，現場彷彿是場小型演唱會一般，聽得大家如癡如醉。

節目中的招牌單元「黃金廣播劇」也請到林佑星一同演「防疫旅館」的劇情，劇中王彩樺飾演房務員，穿著襯衫套裝展現性感姣好身材，卻被飾演房客的黃鐙輝虧說：「再這樣下去觀眾要轉台了。」王彩樺只好無奈地說：「防疫旅館冷氣不夠強啦！」三人配合時事，演出一場在防疫旅館內，房客想要違規的荒謬行徑，藉由搞笑的演出，宣導正確的防疫規範。《黃金年代》每周日晚8點在華視播出。