竹南鎮1棟4層樓透天民宅發生火警，火勢迅速撲滅。陳姓屋主女兒一度受困，透過火場避難常識安全獲救。（消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗竹南鎮1棟4層樓透天厝，18日下午15時34分左右發生火警，消防局第2大隊竹南分隊據報馳往搶救，陳姓屋主女兒一度受困3樓後側房間內，幸好陳女先前曾聽過防火宣導隊宣導如何在火警現場避難，緊閉房門等候消防人員前來援救，成功逃生，經以預防性送醫送往頭份為恭醫院檢查，暫無大礙。

竹南鎮西門1棟4層樓透天厝，18日下午3點多突然發生火警，竹南消防分隊分隊長李瑞祥立即率領所屬各式消防、救護車輛5部，14名人員趕往現場搶救，頭份及造橋分隊也派出消防車前往支援。

消防人員趕到現場，發現1樓冒出火光，立即布署水線灌救，並派員了解屋內有無人員受困，此時，住在3樓的陳姓屋主女兒，以手機打119電話求救，表示她受困在3樓後側房內待救，消防人員立即攻進火場，安全將陳女救至1樓，因見陳女略有吸入濃煙，當場提供非再呼吸型面罩，並依預防性送醫送往為恭醫院檢查。

陳女獲救後向消防人員表示，起火是在1樓客廳，當時她人在3樓，先前曾聽過竹南消防宣導隊防火宣導，教導遇到火警時，如無法順利逃離，應緊閉房間設法向外求援並等候消防人員救援，她因見樓梯有煙，無法下樓，於是躲回房間，緊閉房門待救，並打119電話求救，才安全獲救。

消防局第2大隊大隊長曹春風指出，這是住宅火警成功獲救案例，民眾萬一遇到火災發生，應冷靜觀察現場狀況，並設法向外通報自己所處位置，等候消防人員援救。火勢經消防人員全力灌救，至15時45分左右撲滅火勢，無人傷亡，起火原因正待火調人員調查中。