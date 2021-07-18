歌手周湯豪出道多年，憑著個人實力與音樂才華，受到許多觀眾朋友的喜歡，一首單曲《帥到分手》在Youtube突破一億以上的觀看次數，因此打響了他的知名度。最近周湯豪在個人社群分享一張黑白照片，照片中他坐在地上抱住雙膝，寫下自己最近的想法，貼文一發文，引起粉絲朋友們的關注。

周湯豪昨(17日)在個人Instagram分享最近的心情: 「每天都有處理不完的事，處理完又有新的問題要面對，這麼多年來都是這樣，這大概就是我的命，不輕鬆、不容易，只要你不放棄!當你不在拿自己跟別人比較，當你開始珍惜，好事會發生的，過去這10年真tmd不容易。」抒發他過去與現在生活，所面對的新挑戰。

周湯豪分享最近內心的心情: 「這一陣子我有很大的轉變，就是我開始為自己而活，對自己好一點，我也鼓勵你去做一些你真的想做的事...不是只有你一個人感到無助、崩潰、焦慮，跟你身邊的人分享你的不安，也許會舒服一點。」鼓勵許多粉絲朋友，要多去關心自己內心的狀態，即使生活面對的挑戰很大，也要適當的調整自己，來平衡自己生活的狀態。

徐若瑄為他加油表示: 「孝順的你，都會好的。」他也大方回應: 「 謝謝女神!」許多網友看到貼文在底下留言: 「哇!湯豪也用TMD，最近發文真的有和以前不一樣呢!微負能量勵志文」、「為自己而活是最棒最美的事了! 」、「謝謝你分享這個心情」、「相信關關難關，關關一定會過」、「可以理解你的心境」