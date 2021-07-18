OPEC+已就增加石油產量達成協議 21:462021/07/18 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 產油國家OPEC+周日已同意自八月起進一步縮小減產，《華爾街日報》表示，產油國已同意增加每日產油40萬桶，直到2022年底。路透則報導，若市況許可，希望在2022年9月前完全取消先前每日580萬桶的減產。 路透報導，根據協議，沙烏地阿拉伯、阿聯酋、俄羅斯、伊拉克與科威特均獲得數量不等的增產配額。沙國與俄國每日可增產50萬桶，伊拉克與科威特則分別為15萬桶。 OPEC＋同意8月開始增產 碳中和概念股懶人包 太陽能、風電股的機會來了！ #OPEC+ #產油國 #減產 #增產 #每日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 預約打疫苗 該不該買疫苗險？ 18:232021/07/18 財經 美國研究指出：新冠病毒早在2019年12月就已在美國出現 09:002021/07/18 科技 台南芒果快捷爆量 郵局調職員工周日回玉井當義工搬貨 12:192021/07/18 寶島 不想再等疫苗 雲林民眾清晨5點半排隊拿號碼牌等接種 12:432021/07/18 生活 新品種米 台中秈199號北彰化試種 04:102021/07/18 焦點要聞 正妹傳授「戴口罩撩人」眼神移動3秒就上勾 200萬人嗨翻 11:352021/07/18 搜奇 「美編、剪輯一應俱全」 假投顧冒名老謝、丁學文騙股市小白 中招3方式亡羊補牢 18:002021/07/18 財經 油價漲破70美元 美頁岩油業開採按兵不動 04:102021/07/18 全球財經 太魯閣49死重大事故行政報告出爐 懲處最高只到台鐵副局長 20:362021/07/18 生活 寧夏夜市長大的孩子聯手 拚微解封、電商、智能販賣機 08:202021/07/18 財經 16檔外資追捧 衝關先鋒 04:102021/07/18 財經要聞 財經熱門新聞 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 碳中和概念股懶人包 太陽能、風電股的機會來了！ - 財經 馬國封城 爆MCU缺貨漲翻天 散戶追強勢股或補漲股 - 財經 陽明現增大地震 第2家竟跳出來跟進 網爆內情不單純 - 財經 航運三雄搶反彈來得及？老手曝「獄中」大哥爆發驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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