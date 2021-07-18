產油國家OPEC+周日已同意自八月起進一步縮小減產，《華爾街日報》表示，產油國已同意增加每日產油40萬桶，直到2022年底。路透則報導，若市況許可，希望在2022年9月前完全取消先前每日580萬桶的減產。

路透報導，根據協議，沙烏地阿拉伯、阿聯酋、俄羅斯、伊拉克與科威特均獲得數量不等的增產配額。沙國與俄國每日可增產50萬桶，伊拉克與科威特則分別為15萬桶。