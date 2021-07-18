南韓人氣女團TWICE出道近6年廣受亞洲粉絲歡迎，日前發行第三張日文專輯《Perfect World》，在許多日本節目打歌宣傳，還一連換上多套打歌服，呈現不同風格的超強魅力，然而卻有眼尖粉絲發現，成員的個人鏡頭似乎有不平均的問題，子瑜幾乎沒有特寫畫面，掀起討論後引來部分粉絲不滿。

TWICE最近為了宣傳新專輯行程滿檔，在最新的表演舞台中，她們以全黑的冷豔造型登場，其中子瑜身穿白色襯衫搭配黑色背心，黑色熱褲更是露出她纖細白嫩的大長腿，一頭大波浪長髮更凸顯了嫵媚氣質，然而整場表演結束，卻有粉絲發現長達2分鐘的歌曲中，竟然沒有子瑜的特寫鏡頭。

TWICE以全黑造型亮相。（圖／翻攝自TWICE日本官方IG）

其實在先前另一個節目中TWICE就曾演出過同首歌曲，當時每個成員都分到了特寫鏡頭，因此引起了許多粉絲不滿，紛紛留言抗議，「子瑜唱的三個部分中，我一次都沒有看到子瑜！」、「子瑜的鏡頭少的可憐」、「難道子瑜是TWICE官方的伴舞嗎？」

事實上，過去子瑜就曾疑似在新歌花絮照中被忽略，引起大批粉絲不滿，當時子瑜全球聯合粉絲會還在推特發起「子瑜值得更好」標籤活動，希望捍衛子瑜的權利，當時僅一天就累積了近10萬推文量，在台灣、菲律賓、馬來西亞等地「子瑜值得更好」標籤還躍上排行榜冠軍，沒想到如今又出現類似事件。