台中市南屯區文心路一家連鎖量販店，18日中午遭民眾舉報，有名男子在地下樓層的汽車服務中心，不僅不戴口罩，還在室內公然抽菸，違反防疫規定，警方獲報到場取締，違法男子的同行友人，還疑向投訴的市民嗆聲，「做人不要那麼缺德」，警方立即針對未戴口罩與抽菸行為，依違反《傳染病防治法》、《菸害防制法》，讓無視防疫規定的囂張男子連吃兩張罰單。

中央流行疫情指揮中心才剛微解封，就有人公然挑戰公權力，大墩派出所今日中午接獲民眾檢舉，50歲陳姓男子在南屯區一家大型量販店的地下2樓，不戴口罩還大搖大擺的抽菸，嚴重違反防疫規定。

警員在汽車服務中心內，向陳姓違規男子要求戴好口罩，填具開罰相關資料時，違規男子旁邊的同行女子，還不滿的嗆聲，「做人不要那麼缺德」，由於熱心投訴的民眾還在附近，直呼「做錯事還罵別人，太誇張了！」

員警表示，陳男對民眾檢舉的違規事實坦承不諱，針對其未戴口罩行為，依違反《傳染病防治法》開立通知單，函報經發局裁罰，另室內抽菸行為，依違反《菸害防制法》函報衛生局裁罰。

量販店表示，對汽車服務中心人員未注意到客人在場抽菸致上歉意，已立即要求改善，將加強巡邏，避免再發生消費者違法事件。

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