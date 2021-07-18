國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照片）

針對媒體報導牡丹灣群聚事件，陳政聞今（18）日晚表示，即日起辭去政院南部聯合服務中心執行長職務，行政院也證實將准予辭職。國民黨文傳會副主委黃子哲進一步披露，陳政聞似乎經常不戴口罩。

黃子哲18日在臉書指出，根據行政院南部聯合服務中心官網，今年4月21日，一場由高雄市政府與行政院南部聯合服中心及相關部會，聯合舉辦的「香港人移居高雄諮詢座談說明會」，可以看到會議室裡滿滿的與會者，幾乎每個人都乖乖戴上口罩，但陳政聞在台上講話時，卻把口罩脫掉置於桌上，他與坐在隔壁的人，中間既無隔板防護，也沒有維持應有的社交距離，恐已違反規定。

黃子哲認為，當時雖然還沒有提高防疫警戒，但社交指引必須維持室內1.5公尺、室外1公尺的規範，早已公布施行。況且該場記者會除了特定的官員外，還有許多「不特定」的與會者如香港朋友，現場看來擁擠，陳政聞不戴口罩，即使只是在致詞時脫罩，恐怕都是違反規定。其他如5月5日他接待中衛發展中心的訪客、以及同日藤枝國家森林遊樂園的會勘，也都是應戴而未確實戴上口罩。

黃子哲呼籲，陳政聞是行政院內的高官，7月13日並非假日，他是否有請假前往、有無說謊、之前是否違規不戴口罩，蘇貞昌院長也必須一併查明，給國人一個清楚的交代。