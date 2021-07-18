台中市案15386染疫家教男，疫調隱匿不實，衛生局18日晚間依《傳染病防治法》重罰30萬元。

家教男因其跨縣市交友複雜，人際往來有待釐清，目前已透過警政協尋逐步找出軌跡圖，「疫調到哪，公布到哪」。

市長盧秀燕表示，指示台中市疫情指揮中心務必持續追蹤疫調、圍堵疫情；經台中市疫情指揮中心鍥而不捨追查及抽絲剝繭，已查到家教男社交圈相關足跡時間表及疫情熱點溯源，感謝衛生局這段時間的全力以赴。

衛生局長曾梓展說，家教男6月24日停止台中家教活動，6月24日至7月1日前往北部，足跡遍及萬華、中正、中山、松山、北投、大同、信義、板橋、中和等雙北多個行政區，7月1日至11日於台中期間曾入住5家旅館，目前正藉跨縣市合作持續追蹤擴大匡列接觸者。

家教男疫調過程中卻隱匿不實，造成疫調困難，市府依《傳染病防治法》開罰6至30萬元；今晚做出重罰30萬決定。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。