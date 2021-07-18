行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞捲入牡丹灣群聚事件後，今晚宣布請辭。他今晚接受本報訪問時強調，雖然自己行為有合乎防疫規定，但仍實屬不當，造成行政團隊在這麼用心防疫的階段卻受到很大傷害，「我就想負起責任」才提出辭呈，高層並沒有施壓。

記者今晚電訪陳政問請辭後，內心是否感到委屈？他語氣相當低落直說，「不會啦」，雖然自己的行為有合乎防疫規定，但確實造成行政團隊遭到外界攻擊，「我就想負起責任」，因此自動提出辭呈，他重申並沒有高層指示要他必須離開。

外傳他遭爆料有政治陰謀論，他則說「我不曉得，沒有任何評論。」倒是今媒體詢問他的「師父」高雄市長陳其邁看法，陳其邁直說「若有違法，嚴懲不貸」。陳政聞則認為，自己的直屬長官是行政院祕書長李孟諺是向他請辭的，與市政府一點關係也沒有。

談及辭去行政院南服中心執行長一職後，下一步有何打算？他直說，目前沒有任何想法，就是先回家專心帶小孩。