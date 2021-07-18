趁著微解封，部分遊客衝烏山頭水庫遊湖，欣賞夢之湖小台灣美景。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

微解封後首個周末，台南烏山頭水庫遊客周六遊客有238人，周日也有426人入園，其中不少遊客特地搭太陽能遊艇遊湖，就是為了去看林青霞拍片場景夢之湖，重溫年少時追星的回憶。

烏山頭太陽能遊艇經理黃淑珍表示，解封平常日遊客都是個位數，有時整天都沒人，周六時有25人搭船，周日則有50人搭船，其中一對夫妻說，兩人年輕戀愛時曾到烏山頭水庫划船，還乘快艇到夢之湖看林青霞拍片，這裡有滿滿的回憶，趁著微解封趕快來舊地重遊，水庫水位又回升，風景更美。

黃淑珍說，以前遊客包船遊湖一趟就4000元，現在1人也開船，150元獨享1500萬的太陽能遊艇遊湖，尤其現在烏山頭水庫水位正在供應嘉南二期稻作灌溉，曾文水庫也放水讓烏山頭水庫保持在高水位，夢之湖航道小台灣島重現，不少遊客都是再次搭船賞景。

烏山頭水庫位於台南市六甲區與官田區交界，離高速公路交流道只有3分鐘車程，交通非常方便。管理處表示，自去年疫情爆發以來，水庫平日遊客約200人，假日遊客上千人，微解封後第一個周日遊客數約是以往的4成，遊客秩序良好，也都尊守防疫規定，還有遊客下周就要回美國，趁著周末來烏山頭水庫遊覽。

由於烏山頭水庫尚不開放餐飲買賣、戶外飲食，不過園區內湖境渡假會館周六起開始供應百元便當，附近熟客得知便當開賣，紛紛熱情訂購，也有遊客買到車上享用。湖境總經理許幸娟說，訂房業務尚未受惠於微解封，先賣便當讓員工有事做，期盼9月3日的鐵人三項比賽能順利舉行，為水庫帶來人潮。

至於位於楠西山區的曾文水庫，周六入園人數1263人、291輛車入場；周日也有1965人、480輛車入場，不少遊客於大壩駐足觀看近2個月來難得見到的湖光山色美景。

兩組客人特別搭乘太陽能遊艇遊湖，由於近來水情趨穩，水庫水位上漲，遊艇可以開至上游夢之湖水域，遊客特別來重溫舊夢，回憶以前談戀愛時到烏山頭水庫追星，看林青霞拍片場景。遊艇業者表示，一艘1500萬的遊艇以前包船一次要8000元，近幾日來都是不到10人就開船，而且又有優惠票價，享受跟包船一樣待遇。