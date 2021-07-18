曾經是西方媒體力捧號稱逃離中國並指控病毒出自武漢實驗室的閻麗夢，最近與其資助者、逃亡美國的大陸商人郭文貴鬧翻，兩人在網路上以惡毒語言相互攻擊謾罵。美媒《紐約時報》爆料稱，閻麗夢捏造其家世與資歷，她對新冠病毒的指控完全來自郭文貴和川普的前顧問班農(Stephen Bannon)的「精心設計」，已受到西方許多媒體與學者的嚴肅批判。

《多維新聞》指出，曾經指稱中國政府製造新冠病毒的中國醫學學者閻麗夢，如今不僅其觀點真實性仍然不被承認，她本人也陷入了一場巨大的爭議之中，並在境外中文輿論圈激起熱議。目前仍在美國的閻麗夢與幾年前逃亡美國的大陸商人郭文貴，正以各種惡毒言辭相互攻擊謾罵。

報導說，外界認為閻麗夢於2020年4月搭乘頭等艙飛往美國，完全離不開億萬富豪郭文貴的慷慨相助。如今閻麗夢突然翻臉，在推特發文指責郭文貴是「善於操弄人心，精於謊言和誇張表演的先生」，「一鴨十吃的貪婪太醜惡」；郭文貴則在視訊裡笑稱閻麗夢是「蛇精閻」、「蛇妖閻」、「江湖騙子」，還提出了一些涉及個人生活作風的不堪入耳的說法。

【爆尿經典回顧】2021年6月4日

郭騙子 閆麗夢 路大頭

歷史性的會面

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仨人一樣高啊~~~ pic.twitter.com/qB2NBbE81M — 虎王 nikiv 😷 (@brunei_8964) July 12 2021

據《紐約時報》報導，閻麗夢生於1983年，在中國成長和學習，並取得了眼科博士學位。2014年加入香港大學公共衛生學院潘烈文H5實驗室。她主要研究流感，但沒有研究過冠狀病毒，2名認識她的大學員工說，她在冠狀病毒領域是個新手，僱傭她的原因是她有實驗室動物方面的經驗。她在新冠病毒疫情發生的調查中是一名助理，也不是負責人。

2019年12月中國首次公開並確認新冠肺炎疫情後，閻麗在2020年1月19日就對外放話聲稱該病毒來自中國政府。當時與閻麗夢接觸並將她的說法傳播出去的是一位YouTube上的時事評論人「路德」，這位「路德」原名王定剛，乃是郭文貴的屬下。

報導說，此後閻麗夢前往美國參與郭文貴和王定剛的視訊節目，並頻頻接受西方媒體採訪，背後都是郭文貴支持與操作，把她包裝成可以推銷給美國公眾的「吹哨人」，因為她比郭文貴與班農更容易贏得輿論的支持。

美媒《紐約時報》爆料稱，閻麗夢捏造其家世與資歷，她對新冠病毒的指控完全來自郭文貴(右)和川普的前顧問班農(左)的精心設計。（圖／推特)

不過，《多維新聞》表示，閻麗夢前往美國並接受郭文貴的安排，是因為郭文貴答應向她贈送旗下公司股份、鉅額獎金及在美工作機會。她所宣稱的新冠病毒來自中國政府的說法，有大批西方媒體和權威學者公開予以批判。例如哥倫比亞大學病毒學專家安吉拉•拉斯穆森（Angela Rasmussen）就指閻麗夢在論文預印平台上發表有關新冠病毒的論文「荒謬、毫無根據，它偽裝成科學證據，但實際上只是徹頭徹尾的災難。」台灣東海大學醫學部研究專家中川草則認為，「花如此大的力氣，寫出這麼荒唐無稽的東西，到底有何居心？我認為這篇論文裡沒有科學的議論，而是為了政治而作。」其他學者也指出，資助她的論文的法治協會與法治基金會，都是郭文貴的合夥人班農一手建立。