新北市長侯友宜，在媒體日前公布的一份六都市長疫情聲量調查報告結果顯示，聲量雖居第二，但好感度卻是六都第一。對此，媒體人韋安認為，侯友宜能在這2月的防疫作戰中，評價備受好評，原因就在於他總是能「想得多一點，做得快一點」，幾乎每天無分平假日把防疫工作，當成日常行事，而不是作秀。

據《匯流新聞網》16日公布六都最新網路聲量統計結果，透過《匯流民調大數據網路輿情搜尋引擎》分析5月17日至7月11日數據發現，侯友宜正聲量最高，佔其個人聲量近48%，其中多與「送別新北市確診逝者」、「傳統市場分流」及「砲轟中央微解封」有關。

正聲量排第二的則是盧秀燕，佔其個人聲量45.48%，其中多與「大規模快篩」、「疫苗到府施打」有關。正面聲量第三名的則是黃偉哲，佔其個人聲量41.63%，多與「日本人優先施打疫苗」、「傳統市場實聯制」有關。

韋安18日在臉書發文表示，當起他它縣市長，還在比賽疫苗施打速度（涵蓋率），726如何降級解封時，侯友宜卻開始超前準備，如何防範下一個疫情破口。他指出，侯友宜好感度居六都第一，原因就在於他總是能「想得多一點，做得快一點」，24小時、無分平假日都把防疫工作，當成日常行事，而不是作秀。