中央已開放18歲以上民眾登記疫苗接種意願，到底該打AZ還是莫德納，依然讓許多人猶豫不決，一名年輕網友分享自己打完AZ第一劑後的慘痛經驗指出，當天晚上一度燒到40度，而且身體開始畏寒，並伴隨止不住的發抖，嚇壞眾人。

一名自稱「布魯內爾大學」的網友在《Dcard》指出，7月16日早上打完AZ疫苗第一劑，原本沒有任何不適，不過到晚上11點，突然一陣寒意襲來，身體開始畏寒，並伴隨著止不住的發抖。

AZ混打BNT隔天頭像被巴！ 他頭痛炸猛發高燒到100℉

原PO指出，他當晚吃了一顆普拿疼加強錠，中間三小時內量了4次的體溫，依序為38.5度、39.8度、40.5度、39.5度，他原本以為強迫自己睡覺，起床後應該就沒事了，結果沒想到因為身體超級不舒服，非常難入睡，而且起床後還是燒到39度。

貼文一出，許多已經接種AZ疫苗的網友紛紛回應「我吃了一顆退燒藥才睡得著」、「我最高燒到38.9度」、「我也是！現在燒都還沒退，連吃東西都好痛苦，從昨天半夜到現在吃了三顆普拿疼有舒緩一點，過沒多久又燒起來」；也有人說5月4日打了第一劑，也是半夜燒起來，隔天有半天都是38.5度，不過前幾天打第二劑就沒什麼影響，只有體溫微升和肌肉酸痛而已。