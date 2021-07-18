國內疫情爆發期間，民進黨政黨滿意度大幅下降，民眾黨主席、台北市長柯文哲採取砲打中央防疫政策，成功拉抬個人聲量及民眾黨支持度。針對2024年總統大選，柯文哲來勢汹汹，媒體人王正寧看完總統大選民調分析指出，民調能強壓柯文哲，甚至力抗賴清德的侯友宜，將成為藍營的「浮木」；而只要柯文哲參選2024，侯友宜就有披掛上陣的正當性。

《美麗島電子報》6月公布「誰最適合擔任下屆總統？」民調，新北市長侯友宜以22.3％支持度居第一，副總統賴清德則以21.8％列第二，台北市長柯文哲以17.8％位居第三。

王正寧16日在《美麗島電子報》撰文表示，疫情爆發期間，民眾黨的主砲手柯文哲及立法院黨團的側翼攻擊手，都能打到民進黨政府的痛腳，有效拉抬個人聲量以及民眾黨支持度。儼然成反綠陣營「總舵手」的柯文哲，有名嘴針對2024總統大選喊到600萬票，這種「行情」，在藍綠白「三腳督」戰局，已是篤定勝出，即便是一對一拚場，也隨時有逆轉的可能。

王正寧接著表示，民眾黨的支持度與柯文哲聲量「雙飆」，國民黨可說是如芒刺在背，「中央弱」顯然是主因。不過，多項民調也顯示，國民黨地方諸侯的執政成績普遍不差，呈現「地方強」的局面，其中，六都首長防疫表現，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都居於前段班，而侯友宜不僅長期以來各項滿意度都獨占鼇頭，幾乎都能「完封」柯文哲。

王正寧認為，2024這一仗，國民黨不是沒有可戰之將。《美麗島電子報》日前公布「誰最適合擔任下屆總統？」民調，侯友宜超車副總統賴清德，首度拔得頭籌，柯文哲則排名第三。因此民調能強壓柯文哲，甚至力抗賴清德的侯友宜，就成為藍營的「浮木」，只要柯文哲參選，在救黨、勝選的最高原則，侯友宜就有披掛上陣的正當性。柯文哲的聲勢高低，當然就連動國民黨內勸進侯友宜的力道大小，而藍白是分是合，也會左右2024總統大選選情會怎麼走？2022年縣市長選舉則是先行指標。