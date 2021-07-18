女星李婷宜因與成龍合作電影《一個好人》爆紅，近年來她將事業重心轉往大陸發展，日前卻突然在直播中落淚，被解讀為是因為過去錯失《還珠格格》小燕子一角而遺憾爆哭，事後李婷宜無奈拍影片澄清兩者之間並無關連，更氣得發文痛罵：「我現在已不會為《環珠》的事困擾，最困擾我的是網上的網絡暴力和攻擊」。

李婷宜在臉書發長文透露，她在直播中並沒有提到和《還珠格格》相關的內容，崩潰哭泣的原因也和《還珠格格》無關，現在對她來說最困擾的事，是被貼標籤成為「錯失環珠格格（的）女演員」，她強調自己是有名字的，「我就是我，叫我李婷宜、miki、嚴詠春都行」。

李婷宜無奈地表示，「我直播間每個網友也都說了，我沒提到環珠的事，我哪時一直提？是網上一堆假的新聞一直不停造謠…」，她從沒說過錯過《還珠格格》很可惜之類的話，「這是故意炒新聞吧，還是聽不懂人話，真是服了！」更氣得撂下狠話，若再有不實謠言就會提告。

貼文一出，粉絲也紛紛聲援她，「我現在看不到微博抖音，不過我相信婷宜完全不是會蹭熱度炒新聞的藝人」、「加油，永遠的女神」、「對啊，這件事我從來沒聽過，原來是假的」、「現在網路已經是個不用負責，完全沒道德良知的地方了」、「美女加油，一直都很欣賞您」。