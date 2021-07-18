兩星期前，商用衛星拍攝到新疆羅布泊附近有神秘的航空跑道，被稱為「大陸版的51區」，很可能在研究類似美國太空梭的航天飛機。如今，中國航天科技集團公司（CASC）發表聲明稱，該公司確實在研究可重複使用的航天飛機，並且已進行了首次亞軌道測試獲得成功。

「戰區」(The Drive-War zone)報導，CASC的聲明說，太空船是從酒泉衛星發射中心(位於內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗東風鎮)發射，主要是測試太空船的氣動力性能，因此隨後就水平降落在附近的阿拉善右旗巴丹吉林機場，該機場也位於內蒙古，距離酒泉基地東南方約 220 公里。

可惜，CASC的官方說法僅止於此，沒有提供這架航天飛機的基本尺寸或性能規格、飛行持續多長時間、飛行高度以及是否艙內有任何載荷的相關資料。

報導僅稱進行「亞軌道」測試，「亞軌道」是個籠統的說法，沒有進入繞地球飛行的太空船都可稱亞軌道，比如上星期，英國富豪布蘭森(Richard Branson)搭乘團結號(VSS Unity)83公里高空，那也是亞軌道飛行。或許CASC的航天飛機飛到的高度差不多就是如此。

關於航天飛機，或者應該稱為「有翼太空船」，至少在2016年的珠海航空展期間，CASC就曾經展示過有翼太空船的計畫與遠景，在當時所提出的設想，是一種淨重11 噸，翼展為 6.1公尺，長度10公尺左右，可將 5名太空人送到大陸的天宮太空站。另外還有一個野心更大的計劃，可以搭載 20 人的太空船。

另外，還可以聯想到大陸是不是也想參與太空旅遊業，因為這個消息剛好是在布蘭森和其他3名乘客完成首趟太空旅行之後所發布的，趁此機會宣傳自己的太空船也邁向技術里程碑。

CASC表示：「可重複使用的航天運輸發展，是中國從航天大國邁向航天強國的重要標誌。」

現在我們只能等待CASC什麼時候會公布太空船的外型，與其他較有價值的新信息，這將會很有趣。