外界質疑指揮中心遲不公布疫苗採買價格，指揮中心指揮官陳時中今（18日）表示，價格是保密事項，「叫我講價格的，我都認為居心叵測。」對此，中廣董事長趙少康表示，「陳時中要不然就是國文程度太差，不知道居心叵測的意思，要不然就是他自己居心叵測，不肯公佈購買疫苗的價格。」

趙少康表示，政府採購疫苗截至6月底，帳面上共花新台幣67億，但實際上目前只花10億元購買國際疫苗，「其餘的57億花在什麼地方，引人好奇。陳時中居然說：『到現在還要我講疫苗價格的，是居心叵測。』」

趙少康表示，買疫苗絕對不是軍事機密，就算是機密的軍事採購預算，也不能密而不宣，「立法委員都知道價格，只是不能公開罷了，如今疫苗價格竟然比軍機、軍艦價格還更機密，豈不怪哉？」

趙少康也依照美國華盛頓郵報報導，列出各種廠牌疫苗價錢，包括輝瑞BNT一劑賣美國19.5美元、賣歐盟14.76美元，莫德納一劑賣美國15美元、賣歐盟18美元，嬌生一劑賣美國10美元、賣歐盟8.5美元，AZ一劑賣美國4美元、賣歐盟2.19美元、賣印度2.72美元、賣給非洲聯盟及Covax3美元、賣給孟加拉及美國4美元、給菲律賓5美元、給南非及沙烏地阿拉伯5.25美元。

趙少康指出，「這些價格都是公開的，沒有誰要害誰，也沒有誰居心叵測，想幹掉誰的問題。只有到了台灣，就變得非常陰謀論，非常居心叵測。」趙少康表示，台灣人民只不過想知道，為什麼我們買的疫苗老是不來，老要靠美國、日本，甚至立陶宛、斯洛伐克捐贈，「我們是捨不得花錢？還是花的比別國少？買的比別國便宜，所以人家不想賣？出貨比別國慢？這些不是納稅人應該知道的嗎？」

趙少康質疑，為什麼鴻海、台積電向德國原廠買BNT一劑31美元，可以公開，「為什麼他們公開價格不影響疫苗採購，而政府公開就會影響採購？到底我們政府的疫苗採購有什麼不可告人之事？有什麼隱情？有什麼貓膩？你越不說、越搞神祕，我們越好奇、越想知道到底是誰居心叵測？」