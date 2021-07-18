藝人何潤東演出電視劇《泡沫之夏》精湛的演技，獲得外界的好評，演藝事業再創高峰。2016年與林姵希(Peggy)結婚，因疫情與工作的關係，他們已長達8個月的時間，沒有一起生活相處，林姵希(Peggy)最近透過視訊與老公何潤東通話，讓她有感而發的寫下一篇文章。

林姵希昨(17日)在臉書上抒發最近的心情:「結婚以後，因為老公身份的關係，讓我有些困擾，不在能像以前那樣，想說什麼就說什麼，有一段期間，讓我覺得非常的痛苦，很多事都無法接受，但也轉換心態接受、面對它。」林姵希最後還是選擇調整自己的心態，來適應不同環境的考驗、變化。

林姵希表示: 「我有ㄧ個疼我的老公，他值得我為他改變，ㄧ轉眼在ㄧ起14年了，什麼風風雨雨沒經歷過，連這世紀病毒都能熬過了，在思念幾個月，彩虹就到來，我相信我可以ㄧ個人好好的，唯有堅定自己的內心與信念。」她喝了一瓶紅酒後，寫下了心裡這些的感觸，這段期間非常想念對方。

許多網友回應: 「喜歡妳的文字，直爽乾脆又帶溫柔敦厚的力量」、「我懂，帥氣的女孩我欣賞」、「超喜歡你的直爽！做自己很好」、「8個月好久哦！我最長3-4個月沒見我老公就快崩潰了」、「因為疫情的關係，姊姊辛苦了!」、「我是一個單親媽媽，看妳的貼文恐慌會鎮定一點，我們一起加油! 」