A股五大上市保險企業2021年上半年保費收入近日全數出爐，其中「A＋H」股上市的中國平安保費收入罕見衰退，為年減5.17％至人民幣（下同）4222億元。

AI財經社報導，中國平安A股16日收跌0.47％至59.7元，自2020年12月1日的高點（93.22元）以來累計重挫35％，總市值蒸發逾6千億元。剔除前十大股東58.9％的持股，平均到每位散戶身上，帳面虧損高達25萬元。中國平安H股16日收漲0.47％至73.4港元。

A股保險指數自2021年初至今跌近29％，跌幅位居各行業之首，大幅跑輸滬深兩市主要股市指數。

2021年上半年，中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保、新華保險這五大上市險企，合計保費收入年增0.64％至1.53兆元。除了中國平安保費收入下滑以外，其餘四家險企都出現增長，但增速均為個位數。

據大陸銀保監會數據顯示，2021年上半年，整個保險業保費收入年增5.2％至2.9兆元，五大上市險企占比過半。從保費增速來看，新華保險年增3.85％，在五大險企中領先，中國人保、中國人壽、中國太保年增1.93％～3.67％不等，顯示五大險企增速不如行業整體水準。