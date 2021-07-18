產油國聯盟OPEC＋成員國石油部長18日開會，同意從8月開始增產為油價降溫。因為全球經濟擺脫新冠疫情陰霾後走向復甦，已經讓油價在6月底創兩年半新高而不利經濟發展。由於外界預期OPEC＋將增產而令上周油價大跌。

OPEC＋是以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織（OPEC），跟以俄羅斯為首的非OPEC產油國陣營等組成。

根據新協定，OPEC＋將從8月到12月底這段期間內，將把整體的每天減產量縮小200萬桶，或平均把每月的每天減產量縮小40萬桶。

去年疫情令全球能源需求急跌，OPEC＋同意每天減產近1000萬桶原油，創歷來最大減產量，然後把整體減產量逐步縮小至目前約580萬桶。

OPEC＋同意把原定計劃在明年4月底到期的減產協定延長至年底，以保留更多調整空間，來觀察新冠變種病毒對全球經濟復甦的影響。

OPEC＋將從明年5月開始採取新的產油配額，以化解沙國和阿聯的歧見，來避免這次增產計劃受到威脅。

其實沙國與阿聯都支持立即降低減產規模，但阿聯拒絕沙國要把減產協議延長至明年底，卻不提高產油配額的立場。

OPEC＋為此同意從明年5月開始提高阿聯、沙國、俄國、科威特與伊克拉等每天產量配額。

其中沙國與俄國配額將從目前1100萬桶提高至1150萬桶。阿聯從目前約316.8萬桶提高至350萬桶。伊拉克和科威特各提高15萬桶。合計增加163萬桶。

阿聯能源部長阿瑪茲盧尼（Suhail al-Mazroui）已公開表示強力支持OPEC＋協定。