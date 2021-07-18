近期中國官方加強整頓中概股，加上美股中概股跌破發行價（簡稱破發）率逾七成。市場分析，資金可能對中概股持觀望態度，因此部分中概股正計畫回歸A股、H股。

華夏時報援引iFinD數據顯示，截至16日收盤，在美上市的275檔中概股中，共有204檔個股破發，破發率高達74％。其中，包括史上第二大中概股滴滴出行在內，2021年共有36家中資企業登陸美股，但已有24檔個股破發，破發率達到67％。

值得注意的是，在滴滴出行6月30日赴美上市後，中國網信辦7月10日公布「網絡安全審查辦法」修訂草案提出，握有逾百萬用戶個資的企業赴海外上市時，須經過申報審查。市場16日傳出，赴港掛牌的中資企業可豁免網路安全審查。

券商國泰君安分析，隨著中國資訊安全監管趨嚴，紅籌企業海外上市難度增加，預計A股上市企業包容性將進一步提升，為關鍵領域的紅籌企業上市鋪路。另外，在中美關係緊張，中概股生存環境壓縮背景下，H股作為上市條件更靈活、運作效率更高的市場，有望迎來中概股回歸潮。