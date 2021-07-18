台中市霧峰分局18日晚上發生一起當街砍人衝突，一名王姓男子疑與同事王女有感情曖昧，王女的蔡姓男友夥同友人共2車6人，相約霧峰區育群路與王男談判，王男還夥同3名友人助陣，雙方一言不合引起互毆，王男遭對方多人持棍棒及刀械砍傷，其中臀部遭砍傷一刀生命危險，警方經追查涉案車輛，2小時內將蔡姓主嫌等6人迅速查處到案，並起出作案棍棒及刀械。

這起為爭風吃醋的衝突，還造成街頭濺血，一人受傷送醫，霧峰分局獲報立即由所長許志弘率員警趕赴現場，現場徐姓證人稱王姓友人因與同事王女有感情曖昧，王女蔡姓男友夥同友人約在霧峰區與王男談判。

警方調查，雙方一言不合引起互毆，王男遭對方多人持棍棒及刀械砍傷，臀部遭砍傷一刀無生命危險，經追查涉案車輛，2小時內即將蔡姓主嫌等6人迅速查處到案，並起出作案棍棒及刀械。

霧峰分局長陳家銘強調，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。