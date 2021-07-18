外界近期質疑指揮中心遲不公布疫苗採買價格，指揮中心指揮官陳時中今（18日）表示，價格是保密事項，「叫我講價格的，我都認為居心叵測」。對此，資深媒體人陳揮文表示，這種不讓人監督的方式，跟以前的民進黨差太多了，前總統陳水扁執政的時候，也不敢這樣面對立委。

藍委賴士葆13日先是質疑，截至6月底，政府買疫苗花了67億元，其中卻僅10億元採購國際疫苗，質疑剩下4、50億元預算經費花到哪去了？因此，讓外界質疑指揮中心遲不公布疫苗採買價格，是否在等待什麼時機？陳時中今天在記者會再度回應媒體表示，價格是雙方合約保密事項，如果破壞了會影響合約的有效性和進貨時程，「叫我講價格的，我認為是居心叵測」。

陳揮文今(18日)在《TVBS》「新聞大白話」表示(2:36:15:~2:37:40)，「陳時中今天指揮官做到這地步，我覺得也不要做了，國民黨立院黨團要成立疫苗調閱小組，卻被民進黨反對，而民進黨召委也從來不開會，這種政黨好意思執政，這種不讓人監督的方式，這是以前的民進黨嗎？是以前郭正亮、林濁水在辯論台獨黨綱時候的民進黨嗎？」

陳揮文直言，「民進黨的過去問郭正亮就知道，以前的民進黨在陳水扁執政的時候，不管再怎麼爛，他面對立委也不敢這樣，民進黨第一次執政，就爛到這個地步，我真的怕了」。