美國財長葉倫（Janet Yellen）計劃19日開會評估「穩定幣」（Stablecoin）利弊。它們是幣值緊盯像美元等主要貨幣變化的加密通貨，若出狀況，不僅影響加密通貨市場，更會波及資本市場。但穩定幣業者樂觀期待政府為市場定出明確規範。

財政部16日宣布，葉倫將主持「總統金融市場工作小組」（PWGFM）討論穩定幣。出席該小組的成員包括聯準會（Fed）、證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）等高層。

葉倫發表聲明：「聯合各主管機關能讓我們評估穩定幣的潛在好處，並減緩它們可能對使用者、市場或金融系統造成的風險。」

穩定幣是加密通貨交易最關鍵的流動性來源。因為在衍生性與去中央化的金融市場裡，穩定幣被交易商和投機客用來做抵押品，許多合約是以穩定幣來支付。

去年加密通貨行情飆漲，帶動穩定幣水漲船高。市值前三大穩定幣為「泰達幣」（Tether）、「美元硬幣」（USD Coin）和「幣安幣美元」（Binance USD）。三者總市值從去年約110億美元飆漲至目前約1000億美元。

美元硬幣發行商Circle網路金融執行長 Internet Financial阿萊爾（Jeremy Allaire）認為葉倫主持PWGFM討論，對穩定幣是好事，他支持政府為市場定出明確規定。

泰達幣發行商Tether公司表示，一直尋求與政府合作，讓市場更透明和更有法規可依循。

幣安控股（Binance Holdings）認為PWGFM的討論是正面，有主管機關參，能為穩定幣帶來更多合法性和透明度。

業界對PWGFM抱有高度期望，是因為穩定幣與發行商一直被批評為不值得信賴。像波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）6月演說指許多穩定幣，實際上並不特定穩定。