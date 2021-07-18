中央氣象局23日(周五)風場預報畫面。(圖/氣象局)

今年第六號颱風烟花路徑持續往南修正，中央氣象局也表示，周二清晨恐增強為中度颱風，侵台機率逐漸提高，最快周三下午發布海上警報、周四上午發布陸上警報，北北基宜可能都在警戒範圍內，周四至周五將是颱風最接近台灣的時候，不排除中心可能登陸台灣，氣象專家李富城也預測，烟花接近台灣時恐變「非常非常大」的強颱。

【LIVE直播】烟花恐成中颱？直接侵台機率高 氣象局最新說明｜2021.07.18

根據中央氣象局最新資料顯示，輕度颱風烟花18日晚間8點的中心位置在北緯 23.5 度，東經 132.0 度，以每小時7公里速度，向北北西進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。

中央氣象局表示，周四至周五將是颱風最接近台灣的時候，不排除中心可能登陸台灣。(圖/氣象局)

氣象局表示，預計明(19)日，受季風槽影響，各地天氣都更不穩定，東部、南部迎風面，晴雨不定；午後雷雨機率也提高、雨勢更大。周二、周三(20日、21日)颱風外圍環流影響，北台灣轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區仍要留意局部大雨。

周四(22日)隨著烟花颱風逐漸接近台灣，各地水氣增、降雨範圍逐漸擴大，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，周五(23日)全台有短暫陣雨或雷雨，周六(24日)烟花颱風逐漸遠離，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨；隨著颱風接近至遠離期間，易有局部大雨發生，請留意。

下周日(25日)台灣仍處於大低壓帶，盛行風場為西南風，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。