「抗疫女神」賈永婕疫情期間的熱血善舉感動全台，今天（18日）是她父親的忌日，她在臉書PO出與父親的合照，少女時代的青澀模樣曝光外，也寫下對父親的思念。

賈永婕18日在臉書寫道：「親愛的老爸你在8年前的今天離開我們。從那一天起，我開始做同一個夢，我總是夢到你從世界各國不同的地方神神祕祕的打電話給我，你告訴我其實你沒有走。你只是必須要去出一個機密的任務。」夢中的她回答：「可是爸我有看到你躺在那裡！你有確認過嗎？妳有摸我嗎？那是我的模型⋯⋯我是假死⋯⋯真的沒有耶我沒有摸你⋯⋯⋯因為我回來的時候已成定局」。爸爸說：「你放心我很好，但是不能告訴別人我其實還活著⋯⋯⋯。」

賈永婕感性吐露想對爸爸說的話。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕最後對爸爸喊話：「我想告訴你，爸，我很想念你，你年紀大了可以回台灣不要再出任務了嗎！你女兒最近從你口中臭丫頭變成女神了⋯⋯你可以回來享清福了嗎？」字字句句透露出對父親的不捨。

許多網友留言安慰「原來賈爸爸沒有離開，而且他交付了一個重要的任務給賈女兒」、「天上的爸爸會會因你而驕傲」。