偶像女團SKE48出身的三上悠亞，退團後轉戰AV界人氣更旺，還獲封為「暗黑界最強天后」，常使用社群網站分享生活的她，近日曬出一段6秒影片，示範「成人喝水法」，讓大批粉絲看了直呼受不了。

影片中，三上悠亞披著一頭長髮，穿著咖啡色比基尼，把寶特瓶夾在雙峰之間，用吸管喝水，完全不用用到雙手，就能輕輕鬆鬆喝到水，最後，三上悠亞還嫵媚地看了眼鏡頭，露出嬌羞笑容，直接電暈一大票粉絲。

而三上悠亞也俏皮表示：「這是我的補水方式」，並提醒大家要多喝水，短短6秒的影片，不到5天就超過2.1萬人按愛心，並累積超過22萬次觀看數，可見暗黑天后的高人氣。

三上悠亞轉戰拍成人片6年，至今已拍超過70部作品，她曾上節目暢談拍片幕後秘辛，並大方曝光AV女優片酬，透露自己出作片酬能買下東京世田谷地區的兩房，但大多數女優都是第一支作品片酬最高，之後就會慢慢下跌。

另外，三上悠亞還積極經營社群網站，推特、Instagram、YouTube、TikTok等，都擁有極高人氣，還創立服飾品牌，曾有10分鐘進帳1500萬的記錄，女性粉絲也不少，而她因為兼顧的東西太多，現在每個月只會拍攝一支AV。