好無奈！一名外送員日前在臉書吐露心聲，稱他外送餐點到一處社區統一規定要住戶下樓取餐，外送員僅能在門口等候，不料他照實向顧客傳達訊息，卻被刁難說「之前都可以」，還說餐點不要了並給予負評，讓外送員超級無奈。

這名外送員在臉書公開社團《爆怨2公社》發文，稱17日下午他接到一單要送往北市一處的社區，客人在訂單備註要送上三樓，但他到場之後，社區布告欄明示，「因疫情關係外送人員無法進入社區」、「要住戶自己下去領取」等語。

原PO遂向客人表明因社區的規定無法送上樓，不料客人卻爆氣，向他吼說「餐點不要了」、「很誇張」、「之前外送員都可以送上樓為什麼你不行」等語，原PO雖試著解釋，但客人卻聽不進去，一直狂噴他太誇張。

原PO說，後來他聯繫客服反映問題後，依規定在現場等候客人10分鐘，便可將餐點自行處理，但原PO卻也因此收到了該位客人給的負評，讓他忍不住感嘆，「外送員也是人，努力工作只希望得到該有的尊重，不希望有客人在那邊耍特權。」

文章曝光後，有網友留言回應，「我昨天也遇到同樣狀況，跟她唬爛我前一單是送確診者，立馬跟我說放一樓就好她自己下來拿」、「你沒有錯啊、離譜的是那位很番的阿姨」、「這種的差評平台應該要不採用才是阿」，也有網友建議原PO可以請管理員打對講機要客人下來拿，若管理員不願意才選擇自行聯繫客人。