南投連續20天「嘉玲」，今日開設新冠肺炎接種站共10處，發放通知單5755人，接種3851人，接種率67％，統計目前全縣總接種人數83406人，疫苗使用率達71.9％。衛生局提醒民眾依照通知時間接種，請勿提早前往，以避免久候造成群聚。

南投縣衛生局指出，行政院政務委員唐鳳研發的「COVID-19疫苗接種預約平台」目前統計，意願登記人數計18608人，完成預約登記14603人。自7月16日至7月18日已接種4979人，本次預計接種至7月22日止。

「有收到接種通知單者，代表一定可以接種到疫苗」，南投縣衛生局說，請民眾攜帶健保卡，如為第二劑接種者，亦請攜帶接種紀錄卡，於預約時間準時至預約地點接種疫苗。下梯次施打年齡層將視疫苗剩餘狀況將滾動式下修。

南投縣衛生局提醒，如民眾錯過預約時段，可於當日告知現場人員，另擇同日之其他時段接種；如無法於預約當日接種，須等候下一輪簡訊通知後，再至系統重新預約接種。