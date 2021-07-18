太恐怖！大陸江蘇省南通市16日發生一起恐怖事故，一名女駕駛倒車時打開駕駛座車門查看方向，在副駕駛的丈夫下車指揮之際，女子疑似不小心踩到了油門使得車子瞬間爆衝，女子則因探頭察看而遭到兩車夾斷頭不治。

據《荔直播》報導指出，南通海安市16日發生一起事故，一名女子在倒車時，坐在副駕駛座的丈夫下車欲指揮方向，而女子則將駕駛座的門打開，把頭伸出車外查看方向，卻在一時之間疑似誤踩了油門，導致車輛瞬間快速倒入停車格，女子則因頭伸出車外，慘遭自己的車與旁車夾斷頭部，最終傷重不治。

透過影片可見，女子打開了車門一邊向後探視方向，丈夫則站在一旁指揮，但頃刻間，車子卻突然向後退，丈夫也被敞開的車門撂倒，在慌亂之際，女駕駛的頭部就遭兩車夾傷，瞬間血濺停車場，其丈夫則在一旁全程目睹。

雖事故發生當下已緊急通報，救護人員到場後也積極向癱倒在地失去呼吸心跳的女子實施心肺復甦術，無奈最終仍傷重不治；也呼籲駕駛在倒車應使用後照鏡探視，切勿將頭手伸出窗外以免發生憾事。