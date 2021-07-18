外傳過去BNT疫苗採購是政府在卡，羅秉成不滿並回應「這個講法很卡通」，作家楊照說他認識羅秉成已經超過30年，只能用「氣急敗壞」來形容羅秉成。楊照希望現在民進黨政府的人還會尊重民進黨的歷史，珍惜台灣民主化運動的資產。政府在防疫和疫苗政策，如果有錯誤，作為民主政府，不要這麼傲慢，至少要承認錯誤，要對被傷害的人道歉。

行政院發言人羅秉成於12日召開記者會指出，台積電、永齡基金會已完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。外傳過去BNT疫苗採購是政府在卡，羅秉成不滿並回應「這個講法很卡通」，若政府真的要卡，就不會成立專案協助民間採購疫苗。他還說，如果想擋的話，找個機會、挑個問題，說文件不齊備、有待補正，弄個一、兩星期沒問題，「何必連夜加班、馬上簽署？」

對此，作家楊照16日在「九八新聞台」《世界一把抓》廣播節目中表示，他認識羅秉成超過30年，是老朋友了，只能用「氣急敗壞」來形容羅秉成。楊照說，他相信在羅秉成內心，「有一種東西在燒」，「我用這種善意的方式來解釋30年老朋友羅秉成的動機或內心煎熬」。

楊照闡述，民主基本的道理，就是「握有越大權力，就有越大的責任」，這是民主基本的「問責」。「我用這種善意的方式來解釋30年老朋友羅秉成的動機或內心煎熬」，楊照說，從5月到現在，「政府在購買疫苗完全沒有進展」，不否認謝長廷在日本捐贈疫苗可能花很大心力，但講一個簡單的事實，就是大家需要疫苗，但疫苗不夠，政府購買疫苗不夠積極。

楊照提到，整整兩個月時間過去，政府購買疫苗的事情上，完全停滯。今天會有比較多的疫苗，是靠美日捐贈；另外有比較大的突破，是靠民間購買的。

他認為，法律給的空白支票下，人民交付出監督制衡指揮中心的權力，讓指揮中心可以去做事，經過這麼久的時間，在擁有這麼大的權力之下，沒有做事，或是沒有突破。反而是民間的奔走下有了突破，對行政院來說，當然是非常尷尬的事情。

「我覺得我的老朋友羅秉成有感受到這種尷尬」，楊照分析，所以羅秉成試圖要解釋或掩飾，「政府不是沒有做事」，「但是我必須說，他的這種掩飾或作法，實在不是非常聰明，也不是非常高明」，反而讓人覺得是割稻尾。

楊照指出，這或許不是羅秉成原意，可能也不是他的錯。可是「郭台銘做到這件事，那政府做了甚麼？」對政府來說，真的很尷尬，因為5月疫情爆發到現在兩個月過去了，政府拿不出成績。羅秉成作為行政院發言人，要公開面對壓力，讓他氣急敗壞，急著想要說服所有人，不要一直去看郭台銘成就了什麼，政府也做了多事情。

楊照表示，「我這一代的人從國民黨威權統治底下走過來」，年輕也參與黨外到民進黨，現在是民進黨執政，希望現在民進黨政府的人還會尊重民進黨的歷史，珍惜台灣民主化運動的資產。政府在防疫和疫苗政策，如果有錯誤，作為民主政府，不要這麼傲慢，至少要承認錯誤，要對被傷害的人道歉。