行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。（圖片摘自陳政聞臉書）

屏東牡丹灣villa群聚事件，波及行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，而行政院今(18)日也證實，陳政聞以社會觀感不佳為由請辭獲准。民進黨台北市議員王閔生指出，在這樣的情況下，陳的說法當然會令人懷疑，且既然是政府官員，就應避免這種問題，他更直言，原本也想帶自己的小孩去度假，但因後來僅宣布微解封，便取消行程。

屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」被控在13日晚間微解封首日有群聚行為，行政院南部辦公室執行長陳政聞被指認是在場其中一員，陳向政院解釋，當天他是帶老婆、女兒去住宿，他不是主辦人，也未在群聚場所用餐，沒有違反防疫規定。

對此，王閔生18日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳政聞現在的說法，是說沒有去用餐，只是在房間裡跟家人度假，但在這樣的狀況下，還是不禁讓人會懷疑，既然是政府的官員，就應該避免這樣的問題。

王閔生指出，他有兩個小孩，自己也很想帶他們去度假，7月16日的時候大家預期會解封，自己也有朋友在約，是不是這兩天可以去宜蘭找個民宿度假，但16日宣布時沒有真正解封，只是微解封，「我也是取消行程」。

王閔生也說，又尤其我們是民意代表、政府官員，必須要起帶頭的作用，應該要避免這樣的情況。

此外，行政院發言人羅秉成表示，值此舉國上下全力投入防疫工作之際，蘇揆特別提醒行政官員應謹言慎行，不應僅以遵守相關防疫管制規定為標準，個人私領域行為也應該顧及社會觀感，以為全體公務人員表率。