台灣本土疫情爆發，卻陷入缺乏疫苗的窘境，繼立陶宛捐贈給台灣2萬劑疫苗後，東歐國家斯洛伐克也要捐出1萬劑疫苗給台灣，回報去年台灣捐贈70萬片口罩的善舉。前民進黨立委沈富雄對此坦言，「我真的覺得有點慚愧。」

沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中表示，聽到立陶宛和斯洛伐克各要給我們2萬、1萬劑疫苗，我們當然第一時間點是既感謝又感動。但問題是，他們都講是因為要回報當年我們捐贈口罩，以口罩換疫苗，是很合算。不過，我們的駐外單位是如何把台灣這麼需要疫苗的訊息，傳達給世界各國呢？顯然其他國家都知道台灣需要疫苗，所以才會硬擠1萬、2萬劑疫苗給台灣，沈富雄坦言，「我真的覺得有點慚愧。」

沈富雄接著表示，我們台灣有錢，應該要多買疫苗，如果用不完，也可以轉送給別的國家。但問題是，現在我們的邦交國都是非常小的島，或是海中的小國，並沒有疫情，而如果跟我們沒有邦交的，我們疫苗送得出去嗎？比如我們跟斯洛伐克就沒邦交。

斯洛伐克15日宣布將透過「歐洲公民保護機制」，捐贈台灣1萬劑疫苗，並擬派代表團於9月訪台。總統蔡英文表示，她要向斯洛伐克總統查普托娃和政府表達最深的感謝，民主國家互相支持，共同創造國際的良善循環。