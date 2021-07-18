高雄市左營區一處民宅18日晚間發生火災，消防人員在屋內灌救。（翻攝照片／林雅惠高雄傳真）
高雄市左營區一處民宅18日晚間發生火災，消防人員在屋內灌救。（翻攝照片／林雅惠高雄傳真）
高雄市左營區一處民宅18日晚間發生火災，消防人員在屋內灌救。（翻攝照片／林雅惠高雄傳真）
高雄市左營區一處民宅18日晚間發生火災，消防人員在屋內灌救。（翻攝照片／林雅惠高雄傳真）

高雄市左營區舊城巷晚間10時33分發生住宅火警，警消出動19車39人前往搶救，救難人員抵達現場，發現2具焦屍，目前持續搶救中。

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