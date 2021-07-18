高雄民宅暗夜冒惡火 消防破門驚見2具焦屍 23:192021/07/18 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 左營區民宅晚間發生大火，現場已發現2具焦屍。(警消提供／林雅惠高雄傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市左營區一處民宅18日晚間發生火災，消防人員在屋內灌救。（翻攝照片／林雅惠高雄傳真） 高雄市左營區一處民宅18日晚間發生火災，消防人員在屋內灌救。（翻攝照片／林雅惠高雄傳真） 高雄市左營區舊城巷晚間10時33分發生住宅火警，警消出動19車39人前往搶救，救難人員抵達現場，發現2具焦屍，目前持續搶救中。 竹南透天厝傳火警 受困女子機警關門成功獲救 縱火燒死母釀姐重傷 新店彩券行逆子延押2個月 #高雄 #左營 #火災 #2死 #舊城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 微解封首假日 宜蘭大溪漁港人潮增2成 13:302021/07/18 生活 酒醉找友人續攤遭拒 3男未戴罩竟還破窗闖入 17:482021/07/18 社會 男涉縱火弒母一審判17年 高院認涉嫌重大再延押2月 10:592021/07/18 社會 南投回收場凌晨驚傳火警 警調查2處起火疑點 12:532021/07/18 社會 慘！建國花市復業 僅2成攤位 04:102021/07/18 地方新聞 迄今不認性侵殺人 華山分屍案凶手再遭延押2月 13:092021/07/18 社會 30公斤K毒藏禮盒 台嫌泰國落網 04:102021/07/18 社會新聞 台南父倒車壓2歲女頭部 親手CPR女童仍於凌晨不治 07:352021/07/18 社會 台南民宅深夜氣爆 男屋主灼傷送醫 05:512021/07/18 社會 鼎泰豐停業3天 北市證實：2包裝區員工染疫 10:452021/07/18 生活 日本熱海土石流續尋獲3遺體 罹難者增至18人 17:572021/07/18 國際 社會熱門新聞 長髮瘦高女出沒新竹火車站 狂拉車門再朝空揮手全都錄 - 社會 陸女探頭倒車竟「遭2車夾斷頭亡」 夫全程目睹崩潰 - 社會 高雄民宅暗夜冒惡火 消防破門驚見2具焦屍 - 社會 15樓高金門大橋驚現「大蛇王」 3公尺緬甸蟒落海後變一個樣 - 社會 三重男車禍傷腳沒工作鬱悶 停車場輕生妻見屍痛哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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