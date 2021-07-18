台灣到底花多少錢採購疫苗、價格又是多少？指揮中心指揮官陳時中今（18日）表示，價格是保密事項，「叫我講價格的，我都認為居心叵測」。對此，藥師林士峰直言，民間企業台積電、鴻海買疫苗價格、時程都是公開透明，世界上其他國家購買疫苗也都是公開的，獨獨只有我國蓋了一層黑布，連立法院也調閱不到，他認為，「這樣明目張膽的破壞體制，不受國會監督的政務官才叫居心叵測，疫苗採購不該黑箱作業」。

藥師林士峰。(圖/摘自 林士峰臉書)

林士峰18日在臉書發文表示，他為何要用「獨裁政權」來形容民進黨政府這個不受民意監督的政權，原因是因為，通常「新聞自由」和「言論自由」是受打壓的，因為統治者不希望人們知道太多，最好都只要知道現在國泰民安的好消息，也不要去談論政治什麼的。

林士峰說，是否有一種台灣這二十年來的即視感，單一選區的立法委員選舉制度，讓小黨幾乎沒有生存空間；網路上出現很多執政黨的支持者對不同立場言語霸凌、貼標籤，讓能就事論事討論的空間變小；執政黨關閉不同立場的電視台，降低第四權監督政府的力道。

他呼籲大家，至少從關心衛福部近期的問題開始，用強烈的民意要求「3+11」的錯誤政策應該實質負責，疫苗採購不該黑箱作業。