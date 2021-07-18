大陸女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波後，重創形象和演藝事業，一度傳出遭到封殺，近來她積極復出，卻常被拍到疑似身材走樣的生圖，甚至屢被傳懷孕，今（18日）她終於不忍了，親自發文說清楚。

范冰冰18日在微博Po出一段影片，她把自己一周裡連續5天運動的影片和照片組在一起，表示那是本人在朋友圈裡發布的內容，接著畫面一變「私下的妳」，全是她外出吃宵夜被狗仔拍到的身影，最後她再附上「小腹凸起，疑似懷孕」、「腰身見粗，這是懷孕了？」、「小腹微凸，難得有喜了？」等形容自己的一系列報導。

范冰冰親自發文澄清懷孕傳聞，喊「是誰在詆毀我」。（圖／翻攝自微博）

看到自己屢屢被瞎傳懷孕，范冰冰只能無奈表示「是誰在詆毀我！」不失幽默地出面闢謠，吸引許多粉絲留言虧她「怎麼范小胖還不承認嗎」、「哈哈忍住嘴吧，別吃消夜了」、「所以有沒有消夜推薦」、「我不信，除非你曬馬甲線九宮格」、「群眾的眼睛是雪亮的哈哈哈」，相當逗趣。

事實上，范冰冰日前才被拍到和大陸直播界一哥李佳琦深夜聚餐，當時穿著碎花連身裙的她，挺出一個驚人巨肚，可後幾天范冰冰好友曬出她搭高鐵的側拍照，只見她穿著短褲，露出一雙纖細長腿，與巨肚模樣像是不同人，忽胖忽瘦的身材一直是陸網討論話題。